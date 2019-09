An Éisträich gëtt e Sonndeg en neit Parlament gewielt. Déi virgezunne Wal war néideg, well d'Koalitioun tëscht der ÖVP an der FPÖ auserneegefall war.

Dat nodeems e Video publizéiert gouf, op deem ze gesinn ass, wéi de fréiere Vizekanzler an Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache virun de leschte Walen am Joer 2017 der Niess vun engem russeschen Oligarch Opträg vum Staat versprach, wa si him am Walkampf géif hëllefen. Um Enn war d'Fra guer keng räich an aflossräich Russin an de sougenannten "Ibiza-Skandal" huet dofir gesuergt, dass dem Kanzler Sebastian Kurz seng Regierung per Mësstrauensvott vum Parlament gestierzt gouf.

D'Chance fir de konservativen Ex-Kanzler stinn awer net schlecht. Leschten Ëmfroen no, kéint hie säi Succès vun 2017 souguer nach eng Kéier verbesseren. Et ass och net ausgeschloss, dass et erëm zu enger Koalitioun tëscht konservativer ÖVP an der rietspopulistescher FPÖ kënnt. Déi éischt Resultater dierften e Sonndeg den Owend géint 20 Auer virleien.