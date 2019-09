En trageschen Accident gouf et an der Nuecht op e Samschdeg no enger Visitt um Münchener Oktoberfest.

En 22 Joer ale Tourist aus Frankräich gouf vun enger S-Bunn erfaasst an déidlech verwonnt. Hien hat mat engem Grupp Leit d'Oktoberfest besicht a war duerno um Heemwee an der Münchener Gare "Laim" nieft enger S-Bunn gelaf. De Mann wier an d'Struewele geroden an hätt sech mam Fouss tëscht dem Trëttoir der der Bunn verfaangen. Den Ongléckleche gouf e puer Meter wäit matgerappt. D'Rettungsekippen hunn hie schwéier blesséiert an d'Spidol transportéiert, wou e kuerz drop verscheet ass.