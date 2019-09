A Frankräich ass dëse Méindeg Staatstrauer. Bei der Zeremonie an der Kierch Saint-Sulpice sinn och ganz vill Staatsgäscht aus dem Ausland ugemellt.

Am Kader vun enger grousser Trauerzeremonie an a Präsens vun engen Dosende Staatsgäscht aus dem Ausland, seet Frankräich dem fréiere President Jacques Chirac haut eng leschte Kéier Äddi. Fir d'Zeremonie an der Kierch Saint-Sulpice zu Paräis hunn sech nieft dem russesche President Wladimir Putin an dem italienesche Staatschef Sergio Mattarella och de fréieren EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker souwéi de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa ugemellt. Dëse Méindeg ass a Frankräich Staatstrauer. De Jacques Chirac war d'lescht Woch en Donneschdeg am Alter vu 86 Joer gestuerwen.

Dausende vu Leit stoungen e Sonndeg dee ganzen Dag an och Hënt virun der Kathedral Saint-Louis-des-Invalides Schlaang fir dem verstuerwene President déi lescht Éier ze erweisen. D'Diere vun der Kierch sollen nach bis e Méindeg de Moie 7 Auer opbleiwen.



Um Méindeg de Moien ass fir d'éischt eng Mass am enkste Familljekrees. No enger militärescher Trauerzeremonie a Präsens vum franséische President Emmanuel Macron fiert ee Konvoi mam Chirac senger Lued bis an d'Kierch d'Saint-Sulpice.

Net bei den Trauerfeierlechkeeten dobäi ass d'Rietspopulistin Marine Le Pen. Si huet drop verzicht bei der Zeremonie präsent ze sinn, nodeems dem Jacques Chirac seng Famill sech dofir ausgeschwat hat.