Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, wieren nach bis e Sonndeg 7 Bränn op enger Fläch vun 94 Hektar geläscht ginn.

100 Pompjeeë waren am Asaz. Si goufe vun zwee Läschfliger ënnerstëtzt.

Am Summer hat et iwwert e puer Méint an de Bëscher vu Sibirien gebrannt.

Betraff war och d'Taiga, déi besonnesch wichteg ass fir de Weltklima.

Nieft de Läschaarbechten huet besonnesch de Reen an der Lescht dobäi gehollef, dass d'Bränn zeréckgaange sinn.

Och de russesche Militär hat Läschfliger agesat. D'Autoritéite ginn dovun aus, dass iwwer 9 Milliounen Hektar Bësch ofgebrannt sinn.