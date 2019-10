Nodeems eng Bréck am Oste vun Taiwan an de Koup gefall ass, goufen ewell 14 Blesséierter gebuergen. No 6 Mënsche gëtt nach gesicht.

Déi 140 Meter laang Bréck an der ëstlecher Küstestad Nanfangao ass op en Uelegtanker an op e puer Fëscherbooter gefall, wéi Videoopnamen vum Ongléck weisen. Iwwer d'Ursaach ass nach näischt gewosst. Den Uelegtanker ass duerno a Flamen opgaangen. Duerch Stécker vun der Bréck goufen donieft op d'mannst 3 Fëscherbooter an d'Déift gerappt. D'Pompjeeë fäerten, dass déi 6 Vermëssten ënner Stécker vun der Bréck begruewe goufen.

D'Bréck gouf 1998 gebaut. Elo gëtt ermëttelt, wisou et zum Ongléck komme konnt.