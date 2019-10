Zanter iwwer enger Woch brennt et zu Ruen an enger Chemiesfabrik. D'Populatioun an och d'Baueren aus der Regioun si besuergt.

De 26. September huet et an enger Chemiesfabrik, der Lubrizol, ugefaange mat brennen. Iwwert 5.000 Tonne chemesch Produiten hate Feier gefaangen. An d’Biller deemools vum Damp, dee sech quasi iwwert d’Stad wéi ee Niwwel geluecht hat, ware schonn impressionnant. Ma well ee net genee weess, wat do gebrannt huet, ass de Risiko, datt toxesch Substanze Feier gefaangen hunn, reell. E Freideg de Moien huet déi fréier franséisch Ëmweltministesch Ségolène Royal op der Télévisiounschaîne BFMTV erkläert, datt 4 Critèren an der Fabrick hätte misste respektéiert ginn.

Schonn an der Vergaangenheet soll d’Entreprise net all d’Oploen agehalen hunn. De Chimieskonzern, deen dem amerikanesche Milliardär Warren Buffet gehéiert, soll schonn 2013 drop opmierksam gemaach gi sinn, datt e sollt eng sougenannte Force d’intervention rapide en place setzen, fir 20 Milliounen Euro. Doranner virgesinn war awer net d’Informéiere vun de Bierger. D’Ségolène Royal schwätzt dofir vun enger Zitat “entreprise voyou”.

2013 war schonn eng Gasfuite festgestallt ginn. D’Wollek huet sech bis op d’Ile-de-France an esouguer Groussbritannien ausgebreet. Doropshi krut d’Firma eng Geldstrof vu 4.000 Euro.

An och 2015 koum et zu engem Tëschefall. Do sollen 2.000 Liter Mineralueleg ausgelaf sinn. An et steet nach eng fragwürdeg Decisioun vum Prefet am Raum.

Dee soll nämlech Ufank vun dësem Joer der Entreprise eng Augmentatioun vu sengem Stockage accordéiert hunn. Ronn 1.500 Tonne geféierlecht Material sollt d’Firma zousätzlech kënne lageren, ouni datt eng Ëmweltevaluatioun virdrunner sollt gemaach gi sinn. Dës Autorisatioun stéisst dofir virun allem bei den Ëmweltschützer op kee Versteesdemech. D’Leit zu Rouen sinn op jidder Fall ëm hir Gesondheet besuergt.

Och d’Bauere leiden, well net gewosst ass, wéi een toxesche Stëbs sech op d’Geméis op de Felder geluecht huet, duerfen d’Bauere bis ewell hir Produiten net op de Mäert an an de Butteker verkafen.

D'Bauere goufe souguer opgefuerdert, de Mais ze vernichten. / © AFP

De franséische President Emmanuel Macron huet iwwerdeems annoncéiert, datt hie sech deemnächst wäert op Rouen deplacéieren. Dat huet hien nach net gemaach, aneschters wéi säi Premierminister Edouard Philippe. Den Emmanuel Macron huet dat domadder erkläert Zitat: "j'ai considéré que ma présence dans ce moment n'était pas la plus utile".

