Déi meescht Affer waren Demonstranten, 6 ware Polizisten. Ronn 4000 Mënsche goufe blesséiert.

Zu Bagdad an am Süde vum Land haten zanter leschtem Dënschdeg dausende Mënsche géint d'irakesch Regierung protestéiert. Si riichte sech géint Aarmut a Korruptioun am Land.

Den irakesche Ministerpresident huet d'Fuerderunge vun den Demonstranten als berechtegt unerkannt an ënnert anerem Gesetzer versprach, déi den aarme Famillen e Grondakommes séchere sollen.