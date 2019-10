Dat huet d'Ekipp vum demokratesche Kandidat 3 Deeg no senger Häerzoperatioun confirméiert.

Den 78 Joer ale Mann gouf an tëscht aus engem Spidol zu Las Vegas am US-Bundesstaat Nevada entlooss. Hien huet en Dënschdeg no engem Optrëtt an der Virwal-Campagne Péng am Broscht-Beräich gehat.

De Bernie Sanders ass ee vu ronn 20 Kandidaten, déi bei den Demokrate fir d'US-Walen am November 2020 kandidéieren.

Hie gëllt als ee vun de Favoritten. Ee vu sengen zentralen Themen ass d'Aféierung vun enger Krankeversécherung fir all d'Amerikaner.