Kéint a Portugal déi aktuell Regierungspartei sech duerchsetzen. An Tunesien an am Kosovo sinn virgezunne Parlamentswalen.

E Sonndeg gëtt op e puer Plaze gewielt. Bei de Parlamentswahlen a Portugal gëtt mat enger neier Victoire vum Premierminister Costa senge Sozialiste gerechent. Zanter de leschte Wale viru véier Joer huet den Antonio Costa eng Minoritéitsregierung mat de Kommunisten an engem Bündnis vu lénke Parteien. Duerch de wirtschaftlechen Opschwong a Portugal stinn d'Sozialiste weider an der Wielergonscht, mat 37 Prozent an de Sondagen.

Och Tunesien wielt en neit Parlament, hei ass d'Resultat bedeitend manner previsibel. Et gi 15.000 Kandidate fir déi 217 Sëtz am Parlament. Mëtt September war den éischten Tour vun de virgezunne Presidentschaftswalen, hei gouf et eng Néierlag fir déi etabléiert Parteien. Fir d'Parlamentswalen interesséiere sech awer vill manner Leit, wéi fir d'Presidentschaftswalen.

Am Kosovo dann sinn och virgezunne Parlamentswalen. De Premierminister Haradinaj war am Juli zeréckgetrueden, nodeems hie virun d'Spezial-Geriicht fir d'Krichsverbrieche wärend dem Kosovo-Krich géint Serbien geruff gouf. Hie war deemools Chef vun der Rebellenorganisatioun UCK. De Ramush Haradinaj trëtt awer och nach ee mol un. D'Resultat vun de Wale kéint en Impakt hunn op d'Relatioune mam serbeschen Noper hunn. Zanterdeem de Kosovo virun engem knappe Joer Stroftaxen op Importer aus Serbien agefouert huet, läit den Dialog op Äis. Zu de Stroftaxe koum et, well Kosovo wëll, dass Serbien seng Onofhängegkeet unerkennt. Serbien gesäit d'Land allerdéngs nach ëmmer als serbesch Provënz un.