Zoustänneg fir d'Aktioun waren d'Aktiviste vun Extinction Rebellion, déi och annoncéiert hunn, déi nächst 2 Woche weltwäit weider Aktiounen duerchzeféieren

Um Samschdeg de Mëtteg haten d'Aktiviste vu Extinciton Rebellion den Akafszenter "Italie 2" am Südoste vu Paräis besat. Hirer Aktioun hu sech nach weider Leit, dorënner Member vun de "Gilets Jaunes", ugeschloss. Si hate e grousse Bänner opgehaangen, wou drop Stoung "Verbrennt de Kapitalismus an net de Petrol". De Buttek hätte si sech erausgesicht, well et ee Symbolbild vum Kapitalismus war.

Wéi de Shoppingzenter sollt zoumaachen, hu sech d'Aktiviste geweigert, d'Gebai ze verloossen, wat zu Ausernanersetzung mat den Sécherheetsautoritéiten an der Police gefouert huet. D'Aktivisten hunn d'Diere blockéiert an d'Police huet probéiert, an d'Gebai ze kommen. Dobäi gouf ënner anerem Tréinegas agesat. Um fréie Sonndeg de Moien hunn d'Member vun Extinction Rebellion dunn erkläert, datt si d'Gebai fräiwëlleg verloossen.

Donieft hu si awer weider esou Aktiounen ugekënnegt, wou een net wëlles huet, sech un d'Gesetzer ze halen. Dat haaptsächlech a Stied an Europa, Nordamerika, Australien, Südafrika, Indien an Argentinien. Ënner anerem ass fir e Méindeg d'Blockéiere vum britesche Parlament an de Regierungsgebaier geplangt. Dofir hoffen d'Aktivisten eng 20.000 bis 30.000 Leit zesummenzekréien.