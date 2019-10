Zu enger grausamer Dot koum et an der Nuecht op e Sonndeg am éisträicheschen Nobel-Schigebitt.

Wéi d'Kronenzeitung schreift, soll de jonke Mann aus Jalousie seng Frëndin a véier Member vun hirer Famill ëmbruecht hunn. Den Täter huet sech dono selwer bei der Police gemellt a gestallt.