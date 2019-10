Vill Leit sinn zu Bagdad an am Süde vum Land op d'Stroosse gaangen, fir géint d'Korruptioun an den héije Chômage ze demonstréieren.

No den brutale Demonstratiounen déi lescht Deeg am Irak, fuerdert d'UNO en Enn vun der Gewalt. Bal 100 Mënsche si bei dëse Manifestatiounen ëm d'Liewe komm, ronn 4.000 goufe blesséiert, esou déi irakesch Mënscherechtskommissioun. E Sonndeg de Moien reagéiert och déi irakesch Regierung op déi deeglaang Demonstratiounen an annoncéiert, eng Rei sozial Mesuren en place ze setzen. Dorënner eng Hëllef fir de Logement an eng Allokatioun fir jonk Leit, déi keng Aarbecht fannen. Ee vu véier jonken Iraker ass aarbechtslos.