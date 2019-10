Zu engem Drama mat direkt 4 Doudegen an op d'mannst 5 Blesséierte koum et um Sonndeg de Moien zu Kansas City.

Wéi US-Medie mellen, wier de Mann an eng Bar am Bundesstaat Kansas komm an hätt do ugefaangen, ëm sech ze schéissen. Dono ass den Täter fortgelaf. D'Police ass nach ëmmer op der Sich nom Mann. D'Motiv vum Täter ass nach net bekannt.