Bei de Parlamentswalen a Portugal zeechent sech eng kloer Victoire fir d'Sozialisten ëm de Ministerpresident Antonio Costa of.

Éischte Prognosen no krute si 34 bis 40 Prozent vun de Stëmmen an deemno 100 bis 117 vun den am Ganzen 230 Sëtz am Parlament. Fir déi absolut Majoritéit brauche si 116 Mandater.

Op der zweeter Plaz géif déi sozialdemokratesch PSD landen mat 24 bis 31 Prozent vun de Stëmmen an domat 68 bis 82 Sëtz. Déi Lénk kommen de Prognosen no op 17 bis 26 Sëtz, d0Kommunisten op 7 bis 14 Mandater.

Anescht wéi an aneren EU-Länner, leien d'Sozialisten a Portugal wéinst enger gudder wirtschaftlecher Entwécklung wäit vir. Rietspopulisten spille politesch gesinn quasi keng Roll. No enger uerger Scholdekris ass Portugal zanter Joren wirtschaftlech am Opschwong.