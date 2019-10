Bei de virgezunne Parlamentswalen huet d'Oppositioun kloer gewonnen.

Wéi d'Walkommissioun bekannt ginn huet, läit d'Lénkspartei kloer vir, dat nodeems bal all d'Stëmmen ausgezielt sinn. Si kënnt op 26% vun de Stëmmen. Déi Demokratesch Liga kënnt direkt hannendrun op ronn 25%. Béid Parteien hunn an der Nuecht op e Méindeg Koalitiounsgespréicher annoncéiert.

D'Regierungsparteie vu bis elo, hu kloer Verloschter mussen astiechen an hunn antëscht hir Waldefaite zouginn.

Déi virgezunne Wale waren néideg ginn, nodeems de Premier vum Kosovo, no nëmmen zwee Joer um Pouvoir, am Juli zeréckgetruede war. Hie muss sech virum Kosovo-Spezialgeriicht zu Den Haag veräntweren. De fréiere Premier kritt Krichsverbriechen an de 1990er Joren reprochéiert.