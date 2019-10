Ronn eng Woch no de Walen an Éisträich, fänkt um Méindeg d'Phase vun der Regierungsformatioun un.

De Bundespresident Alexander Van der Bellen soll um Méindeg den ÖVP-Chef Sebastian Kurz domat chargéieren. Den 33 Joer ale fréiere Kanzler war als Spëtzekandidat vun der konservativer ÖVP de klore Vainqueur bei de Parlamentswalen.

De Sebastian Kurz wëll eegenen Aussoen no mat all de Parteien, déi am éisträichesche Parlament vertruede sinn, fir Sondéierungsgespréicher beienee kommen. Reng rechneresch gesinn, kéint hie souwuel mat deene Gréngen, wéi och mat der sozialdemokratescher SPÖ oder der FPÖ eng Koalitioun agoen.