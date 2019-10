Mat weltwäite Protestaktiounen wëlle Klimaaktiviste vun dësem Méindeg un den Drock op d'Regierungen erhéijen, méi géint de Klimawandel ze maachen.

D'Allianz "Extinction Rebellion" plangt an den nächsten zwou Wochen eng ganz Partie Aktiounen a ronn 60 Stied ronderëm de Globus. Schwéierpunkte sinn Europa, Nordamerika an Australien. Protester sinn awer och an Argentinien, Südafrika an an Indien virgesinn.

"Extinction Rebellion" war d'lescht Joer a Groussbritannien gegrënnt ginn. D'Klimaaktivisten hoffen, eleng zu London, 20.000 bis 30.000 Mënsche fir Blockage ronderëm d'Parlament an d'Regierungsgebaier ze mobiliséieren.

Zu Berlin haten d'Aktiviste schonn de Weekend virum Kanzleramt een Zeltlager opgeriicht an um Méindeg hu si probéiert, de Verkéier op den Haaptachse ze stéieren respektiv den Trafic komplett ze blockéieren. E Méindeg de Moie fréi hu schonn Aktivisten an Australien an Neiséiland fir Ierger am Verkéier gesuergt. Zu Sydney hu sech Persounen op eng vill befuere Strooss am Stadkär gesat, wärend sech zu Brisbane eng Grupp vu Leit un eng Bréck gekett hunn.