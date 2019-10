Wéi et e Méindeg de Moie vum amerikanesche Militär heescht, wieren zanterhier nach ni sou vill Zaldoten aus den USA an Europa transferéiert ginn.

Un dëser Übung mam Numm "Defender 2020" sollen d'nächst Joer 37.000 Zaldote participéieren. 20.000 dovu ginn iwwert den Atlantik geschéckt. Truppe ginn a Polen an op de Balkan verluecht.

Zil vun dëser Übung ass, d'Asazbereetschaft bannent der NATO ze erhéijen a méiglech Géigner ofzeschrécken, heescht et vum US-Militär. Ronn 19 Länner huelen drun deel. Däitschland ass déi logistesch Dréischeif.

Tëscht Abrëll a Mee passéieren Truppen, mat Ënnerstëtzung vun der Bundeswehr, den däitschen Territoire. Am Kader vun där Übung soll trainéiert ginn, wéi Truppe séier kënne transferéiert ginn an zesummeschaffen. Déi amerikanesch Truppe bréngen hiert Material deelweis mat, de Rescht ass schonn an Europa stockéiert.

Ënnert anerem soll d'Belaaschtbarkeet vun den Infrastrukturen, ënnert anerem vu Brécken a Stroossen iwwerpréift ginn. Den Transport vum militäresche Material ass och mam Zuch respektiv mat Schëffer geplangt.