Vun haut un gi zu Stockholm d'Nimm vun den Nobelpräislaureaten vun dësem Joer bekannt gemaach. Den Optakt mécht den Nobelpräis an der Medezin.

En Dënschdeg ass et um Nobelpräis an der Physik, e Mëttwoch an der Chimie an en Donneschdeg ass et un der Rei vum Literatur-Nobelpräis.

Dëst d'Joer gëtt dësen direkt zweemol verginn, well déi Schwedesch Akademie d'lescht Joer, an der Suite vun engem Vergewaltungsskandal keng Decisioun konnt huelen. Héichpunkt ass e Freideg, wann de Friddensnobelpräis devoiléiert gëtt.