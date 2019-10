E Méindeg de Moien hunn déi amerikanesch Truppen am Norde vu Syrien ugefaange sech aus de Regiounen ëm déi tierkesch Grenz zeréck ze zéien.

Domadder iwwerloossen d'Amerikaner strategesch Positioune wéi Ras Al Ain an Tal Abyad. E Méindeg de Moie fréi hat de Pentagon annoncéiert, datt d'Amerikaner sech géifen zeréck zéien, well eng Offensive vun der tierkescher Arméi un der Grenz géif an d'Weeër geleet ginn. Dofir wieren an Zukunft keng US-Zaldoten do méi present.

Dat soll den amerikanesche President Donald Trump dem tierkesche Staatschef Erdogan um Telefon erkläert hunn. D'Amerikaner géifen déi geplangten Offensive vun Ankara an der Regioun, déi vun enger Kurdemiliz kontrolléiert gëtt, och net ënnerstëtzen. Vum tierkesche President Erdogan huet et iwwerdeems geheescht, datt d'Operatioun a Syrien zu all Moment kéint starten.

D'syresch Kurden fäerten elo, datt den Islamesche Staat duerch dës Decisioun an der Regioun nees kéint zeréckkommen. Och wann d'Militäroffensive kurdesch Prisongen esou wéi Lokalitéite géif viséieren, wou fréier IS-Kämpfer an deenen hir Familljen ënnerbruecht sinn.