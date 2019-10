De Samuel Little ass scho wéinst dräifachem Mord veruerteelt an huet elo zouginn, nach 93 weider Mënschen ëmbruecht ze hunn.

De 79 Joer ale Samuel Little zielt offiziell als schlëmmste Seriemäerder an der US-Geschicht, sou den FBI e Sonndeg. Net all d'Affer konnte bis ewell identifizéiert ginn. D'Morde waren an engem Zäitraum tëscht 1970 an 2005. Bis ewell konnten him der just 50 nogewise ginn, 43 weider Fäll waren dem FBI no awer scho probabel. Bei den Affer handelt et sech ëm Fraen.

Den FBI huet op hirem Site Zeechnunge vun de presuméierten Affer verëffentlecht, och Video-Opname mat Detailer zu nach onbekannte Morden. E puer Läiche wiere bis haut nach net fonnt ginn. An e puer Fäll wier een am Ufank och vun engem natierlechen Doud ausgaangen.

De Samuel Little huet laang gegleeft net erwëscht ze ginn, well hien dovun ausgaangen ass, datt kee sech fir d'Doudesaffer responsabel fillt. An obschonn hie schonn am Prisong ass, wier et wichteg, dass hie fir sämtlech Morden zur Rechenschaft gezu gëtt.

Deen och als Samuel McDowell bekannten Ex-Boxer war am Joer 2012 am US-Bundesstaat Kentucky wéinst Drogevirwërf festgeholl ginn a gouf a Kalifornien ausgeliwwert. Do gouf mat Hëllef vu senger DNA 3 ongekläerte Morden aus den 80er Joren opgedeckt. 2014 gouf hien dowéinst zu enger liewenslaanger Prisongsstrof veruerteelt.