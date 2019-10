D'Policepräfektur zu Paräis erënnert um Dënschdeg un déi 4 Doudesaffer vun der Messerattack vu leschter Woch.

Bei der Zeremonie en Dënschdeg de Moien um 11 Auer ass och de franséische President Emmanuel Macron dobäi. Hien hat d'Attack als een Drama bezeechent.

Ee laangjärege Mataarbechter vun der Police zu Paräis hat de leschten Donneschdeg 4 Kollegen erstach an zwee weiderer blesséiert, ier hie vun engem Polizist erschoss gouf. Wéi no der Dot bekannt gouf, huet de Mann eng radikal Vue vum Islam vertrueden an hat Kontakter zu Salafisten.

Dat rietst politescht Lager hat doropshin de Récktrëtt vum franséischen Inneminister Christophe Castaner gefuerdert. Hien hat Feeler bei der Police zouginn, well am Fall vum Täter net mat Zäiten Alarm geschloe gouf.