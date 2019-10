Experte féieren dat grousst Beiestierwe op deen onkontrolléierten Asaz vu Pestiziden an der Landwirtschaft zeréck.

Wéi et vum Institut fir Biochimie a Genetik zu Moskau heescht, wier de Problem deen, dass Russland keng eege Pestizide produzéiert. Dee gréissten Deel kéim aus dem Ausland. A Russland géifen et allerdéngs keng streng Kontrolle ginn. Pestiziden géifen do kaaft ginn, wou se am bëllegste sinn.

Estimatioune vun der russescher Regierung no, sinn eleng bis Enn Juli iwwert 39.600 Beievëlker gestuerwen. Dat si Milliarde Beien an ongeféier 1,5% vun all de Vëlker a Russland. Wéi et heescht, wiere landeswäit iwwer 25 Regioune besonnesch staark betraff.

Dem Institut fir Biochimie a Genetik no sinn déi inoffiziell Statistiken nach vill méi héich. Déi russesch Federatioun vun den Imker geet dovun aus, dass d'Hunnegproduktioun dëst Joer a Russland vill méi niddreg ausfält wéi soss. Offiziell Chiffere ginn et awer nach keng.