Beim presuméierten Täter, deen zu Limburg mat engem Camion an ee Grupp vu Leit gerannt ass, handelt et sech ëm ee syresche Staatsbierger.

De Mann hätt sech zanter 2015 an Däitschland opgehalen, heescht et aus Sécherheetskreesser.

D'Motiv vun der Dot ass nach onbekannt. De Mann hat e Méindeg ee Camion geklaut an ass dunn an direkt e puer geparkten Autoe gerannt. Hie selwer an 8 weider Persoune goufen dobäi blesséiert. De Mann gouf festgeholl. Hie soll den Autoritéiten no keng Kontakter zu militante Salafisten oder aneren Extremiste gehat hunn.

De Mann soll bis elo keng Ausso gemaach hunn. Fir en terroristescht Motiv ginn et bis ewell keng Indicen. Et kéint awer och net ausgeschloss ginn, sou nach d'Police.