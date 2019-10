Den Ofzuch vun den US-Truppen aus Nordsyrien suergt weider fir massiv Kritik – och beim Donald Trump senge Parteikollegen.

Prominent Republikaner hunn Angscht ëm d'Sécherheet vun den alliéierte Kurden a Syrien. Si fäerten, datt den Islamesche Staat – den IS - nees méi staark gëtt, an datt d'USA nach méi Afloss an der Regioun géife verléieren.

Den Donald Trump geet op all d'Bedenke bis ewell net an. Seng Decisioun stéing fest.

D'Kritik iwwerhéiert den amerikanesche President a lueft seng „onvergläichbar Weisheet“, an dreet der d'Tierkei. Wann d'Tierkei eppes géif ënnerhuelen, géif hien déi tierkesch Wirtschaft zerstéieren.