En Dënschdeg de Moie war en emouvanten Hommage an der Paräisser Police-Präfektur fir déi 4 Polizisten, déi vun engem Aarbechtskolleg ermuert goufen.

7 Minutte sinn dem Mäerder fir seng grujeleg Dot duergaangen; 7 Minutten, an deene 4 Mënscheliewen ausgeläscht goufen... Polizisten, déi wärend dem Déngscht vun engem vun hiren Aarbechtskollegen erstach goufen. Un dës Affer vun engem radikaliséierten Islamist, dem Mickaël Harpon, huet en Dënschdeg de Moien de franséischen President Emmanuel Macron erënnert an zu besonnescher Opmierksamkeet am Alldag appelléiert.

AUDIO: Emmanuel Macron (8.10.19)

Nom Doud vun de 4 Beamte vun der Police steet weiderhin den Inneminister Christophe Castaner an der Kritik vun der Oppositioun; en Appell, fir datt de Politiker soll zerécktrieden. Dem Minister a senge Verwaltungen, notamment dem Geheimdéngscht, gëtt reprochéiert, datt d'Radikaliséierung vum Mäerder net mat Zäite gemierkt an devoiléiert gi wier.

De Christophe Castaner selwer hat vun engem "staatlechen Dysfonctionnement" geschwat, deen zum Mord vu 4 Beamte gefouert huet.