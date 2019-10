An der Géigend vun Zemmer-Rodt am Bësch ass den US-Kampfliger, wuel eng F-16, erofgefall, esou d'Police vun Tréier.

Net wäit vun der Plaz, wou de Fliger erofgefall ass, ass eng amerikanesch Militärbase. Wéi den SWR mellt, wier et eng Maschinn vum Typ F-16. De Pilot huet sech mat Hëllef vum Schleidersëtz gerett an koum an d'Spidol. D'Maschinn huet awer Kerosin verluer.

Wéi de Buergermeeschter vun Zemmer matgedeelt huet, wier de Fliger am Bësch erofgefall. De Grond, wisou de Fliger erofgefall ass, ass am Moment nach onkloer.