Zu Lyon ass um Mëttwoch an Donneschdeg eng international Donateurskonferenz an der Lutte géint Aids, Tuberkulos a Malaria.

Zil ass ëmgerechent knapp 14 Milliarden Euro u Spenden fir déi nächst 3 Joer zesummen ze kréien.

Organiséiert gëtt d'Konferenz vum Global Fund mat Siège zu Genève, dee sech zanter 2002 fir de weltwäite Kampf géint Epidemien asetzt. D'Konferenz steet ënnert dem Patronage vum franséische President Macron. Den Ament sinn d'USA, Groussbritannien, Frankräich an Däitschland déi gréisst Donateuren. D'Organisatioun ënnerstëtzt d'Preventioun an d'Behandlung vun Aids, Tuberkulos a Malaria an iwwer honnert Länner.