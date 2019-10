Nom Tëschefall mat engem geklaute Camion zu Limburg an Hessen, mat 9 Blesséierten, ass géint den Täter ee Mandat d'Arrêt lancéiert ginn.

Den 32 Joer ale Syrier géif elo an Untersuchungshaft sëtzen, huet de Parquet vu Frankfurt en Dënschdeg den Owend spéit bekannt ginn. Dem Mann gëtt ënnert anerem probéierte Mord reprochéiert.

Wéi et heescht, wier et zu dësem Zäitpunkt nach ze fréi, wier eppes iwwert d'Hannergrënn an d'Motiv vun der Dot ze soen. D'Enquêteure geheien dem Mann vir, e Méindeg zu Limburg de Chauffeur vun engem Camion mat Gewalt aus der Kabinn gezunn ze hunn. Dono wier hien ongebremst an direkt e puer Autoe gerannt, déi virun him stoungen.