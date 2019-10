Kee Land op der Welt ass méi kompetitiv wéi Singapur. Dat geet op alle Fall aus dem neiste Ranking vum World Economic Forum ervir.

De World Economic Forum gëllt als wichtegsten Indicateur an deem Beräich.

No enger drëtter Plaz 2017 an enger Zweeter zejoert, konnt déi asiatesch Metropol dëst Joer d’USA iwwerhuelen.

Bescht europäesch Natioun ass Holland, op der 4. Plaz, hanner Hongkong, awer virun der Schwäiz.

Lëtzebuerg läit op der 18. Plaz a verbessert sech domadder ëm eng Plaz géintiwwer zejoert.

Op de leschten 3 Plazen, also den am mannsten kompetitiivste Länner op der Welt, leien d’Demokratesch Republik Kongo, de Jemen an den Tschad.

PDF: Global Competitiveness Report 2019