Op d'mannst 2 Persoune si bei enger Attack op eng Synagog ëmkomm. Och zu Landsberg goufe Schëss gemellt, ee Verdächtege gouf verhaft.

Wéi d'Police vun Halle matdeelt, gouf et op d'mannst 2 Doudeger bei enger Schéisserei an der Stad am Oste vun Däitschland. Et goufe Schëss an et soll och eng Handgranat op de jiddesche Kierfecht geheit gi sinn. Weider sollen och Schëss zu Landsberg, ronn 15 Kilometer vun Halle ewech, gefall sinn.

Wir haben einen Einsatz in #Halle



Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet. Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Éischten Informatiounen no soll de Virfall virun enger Synagog an der Humboldtstraße geschitt sinn. E Mann hätt hei probéiert, mat Gewalt an d'Gebai eranzekommen an dunn ugefaange mat schéissen. D'Police huet de Beräich ofgespaart.

Dës Attack, virun enger jiddescher Synagog an engem jiddesche Kierfecht, ass da genau op Jom Kippur passéiert, dem héchste vun de jiddescher Feierdeeg.

Den oder méi Täter sinn no der Dot geflücht. D'Police hat d'Awunner vun Halle opgeruff, an hiren Haiser ze bleiwen oder op eng sécher Plaz ze goen. Géint 14 Auer huet d'Police du gemellt, datt een eng Persoun festgeholl hätt. Ma am ähnlechen Zäitraum goufen och Schëss zu Landsberg e puer Kilometer vun Halle ewech gemellt.

D'Police réit de Leit dowéinst weider, doheem ze bleiwen. D'Stad huet d'"Amoklage" ausgeschwat an e Krisestaf ageruff. D'Rettungsekippe sinn alarméiert, esou datt si am Fall wou nach eppes géif passéieren, reagéiere kënnen.

Wéi de Spiegel matdeelt, huet d'Bundesanwaltschaft d'Ermëttlungen opgeholl.