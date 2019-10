D'Klima-Aktiviste vun der Gruppéierung "Extinction Rebellion" protestéiere weider zu London, en Donneschdeg hu si sech um London City Airport versammelt.

Si wëllen de Fluchhafen dräi Deeg laang blockéieren. Déi "friddlech" Blockad huet en Donneschdeg ugefaangen.

D'Aktiviste wollten am "Hongkong-Stil" demonstréieren, dat heescht sech virun d'Diere sëtzen, esou dass d'Leit net bei hir Fligere kommen.

Den James Brown, dee bei de Paralympics Bronze gewonnen hat, ass esouguer nach méi wäit gaangen: hien huet sech uewen op e Fliger vun der "British Airways" gesat.

© Sophie Drake © Sophie Drake

Ee weidere Klima-Aktivist souz an engem Fliger an huet do demonstréiert, esou dass de Fliger zeréck bei den Terminal huet misse kommen.

Divers Medie mellen, dass schonns eng ganz Partie Leit verhaft gi sinn.

De Fluchhafen huet iwwerdeems matgedeelt, dass een enk mat der Police zesummeschafft, fir d'Sécherheet vun de Passagéier ze garantéieren. Weider ginn d'Leit gebieden, hir Reespläng net ze änneren, ma et soll ee sech iwwer d'Flich informéieren. Verschidde Flich hu wuel Verspéidungen, ma meeschtens nëmmen ëm déi 10 Minutten.