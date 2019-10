De fréiere Komiker huet en Donneschdeg eng Pressekonferenz gehalen, déi iwwer 12 Stonne gedauert huet.

Et war seng éischt grouss Pressekonferenz zanter senger Vereedegung als ukrainesche Staatschef am Mee. No ronn 8 Stonnen war ee Vetrieder vun enger ukrainescher Agence opgestanen a sot, dass de Wolodymyr Selenskyj een neie Rekord opgestallt hätt.

Dono huet hien nach iwwer véier Stonne laang geschwat. Bis ewell huet de wäissrussesche President Lukaschenko, mat eng iwwer 7 Stonne laang Pressekonferenz, de Rekord gehalen.