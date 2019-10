De Chef-Diplomat Jean Asselborn huet um Freideg déi tierkesch Ambassadrice fir eng Entrevue convoquéiert.

Dat deelt den Ausseministère an engem Schreiwes mat. Dat Treffen ass wéinst der aktueller Situatioun a Syrien zustane komm, well d'Tierkei Mëtt der Woch eng Militäroffensive am Norde vu Syrien lancéiert huet. Lëtzebuerg condamnéiert déi Operatioun. Dofir huet de Jean Asselborn un d'Ambassadrice an déi tierkesch Regierung appelléiert, direkt domadder opzehalen. Hie géif sech Suergen ëm d'Ziviliste maachen an och ëm d'Progrèsen, déi déi international Koalitioun am Kampf géint Daech déi lescht Jore gemaach huet. Den IS kéint duerch d'Offensiv elo nees méi staark ginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Entrevue de Jean Asselborn avec l'ambassadrice de la république de Turquie à Luxembourg (11.10.2019)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a convié l'ambassadrice de la république de Turquie à Luxembourg, S.E. Fazilet Dağci Çiğlik, pour une entrevue au ministère des Affaires étrangères et européennes ce vendredi, 11 octobre 2019.

Lors de son entrevue avec l'ambassadrice, le ministre Asselborn a réitéré l'appel du Luxembourg à la Turquie pour qu'elle cesse son action militaire unilatérale dans le nord-est de la Syrie. Le ministre s'est montré particulièrement préoccupé par le sort des populations civiles dans la région, alors que les affrontements ont déjà provoqué la mort de civils, y compris des enfants.

Le chef de la diplomatie luxembourgeoise a fermement condamné l'opération militaire turque, qui menace les progrès réalisés par la coalition internationale de lutte contre Daech et risque d'engendrer une instabilité prolongée dans le nord-est de la Syrie. Il a également évoqué le danger qu'à la faveur des combats, les combattants terroristes de Daech puissent s'échapper des camps où ils étaient gardés jusqu'à présent par les Kurdes des Forces démocratiques syriennes. «Cela risque de provoquer une résurgence de Daech. C'est donc une menace sérieuse pour la sécurité régionale, internationale et européenne», a souligné le ministre.