Den däitsche Mëllechproduzent "Deutsches Milchkontor" huet a ganz Däitschland 1-Liter-Päck mat frëscher fettaarmer Mëllech (1,5%) zeréckgeruff.

De Mëllechproduzent (DMK) huet e Freideg matgedeelt, datt een Ursaach fir d'Veronrengegung vu fettaarmer Mëllech mat Bakterie fonnt an de Problem geléist hätt. D'Erreger wären duerch eng ondicht Dichtung an d'Produktioun vum Wierk Everswinkel an Nordrhein-Westfalen komm, sou e Spriecher vun "Deutsches Milchkontor". Leit, déi déi kontaminéiert Mëllech drénken, riskéieren Duerchfall ze kréien.

Vum Réckruff si vill Marke betraff. D'Mëllech mat der Serien-Nummer "DE NW 508" mam Mindesthalbarkeetsdatum tëscht dem 10. an dem 20. Oktober soll net konsuméiert ginn.

Hei déi detailléiert Lëscht mat de betraffene Marken:

Metro Deutschland GmbH: Aro Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019

ALDI Nord GmbH & Co KG: Milsani Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019

ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG: Milfina Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 10.10.2019/ 14.10.2019

Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG: Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019 und Hofgut Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 18.10.2019

Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG: K-Classic Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019

Lidl GmbH & Co. KG: Milbona Frische Milch1,5 % Fett mit den MHD 13.10.2019/ 14.10.2019/ 16.10.2019/ 18.10.2019

EDEKA Zentrale AG & Co. KG: GUT&GÜNSTIG Frische Fettarme Milch ESL 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019

Netto Marken-Discount AG & Co. KG: GUTES LAND Frische Fettarme Milch länger haltbar 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019

REWE Markt GmbH: Ja! Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019

real GmbH: Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019