Am Handelssträit tëscht den USA a China ass et e Freideg iwwerraschenderweis zu engem Duerchbroch komm.

D'USA a China hu sech dem US-President Donald Trump no am Handelssträit gëeenegt. Béid Säite si sech op d'mannst deelweis iwwert een Ofkommes eens ginn, dat ënnert anerem bei den Themen geeschtegt Eegentum, Wärungsfroen a Finanzdéngschtleeschtungen, sou den Trump no enger Entrevue mam chinesesche Vize-Ministerpresident Liu He. China soll donieft verséchert hunn, Agrarproduiten am Wäert vu 40 bis 50 Milliarden Dollar ze kafen.

Soubal d'Ofkommes an enger éischter Phas ënnerschriwwe wär, sollen d'Verhandlungen an enger zweeter Phas weidergoen. Dat gëtt wonnerbar fir béid Länner, sou den Trump e Freideg den Owend.

Dem US-Finanzminister Steven Mnuchin no verzichten d'USA op eng geplangten Erhéijung vun de Stroftaxen op chinesesch Produiten am Wäert vun 250 Milliarden Dollar vu 25 op 30 Prozent.