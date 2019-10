Den US-President Trump géif een Arrêté ënnerschreiwen, deen et dem Finanzminister erlaabt, Sanktioune kënnen ze verhänken.

De Finanzminister sot am Wäissen Haus, dass d'Sanktiounen awer nach net a Kraaft trieden. Rieds geet vu ganz strenge Strofmesuren. Ee Spriecher vum tierkeschen Ausseministère huet iwwerdeems matgedeelt, dass d'Tierkei mam Kampf géint Terrororganisatioune virufiert.

An der syrescher Grenzregioun mat der Tierkei, sinn no Donnéeë vum US-Verdeedegungsministère, amerikanesch Truppen duerch tierkesch Artillerie ënner Beschoss geroden. E puer Honnert Meter méi wäit ewech wier et zu enger Explosioun komm, heescht et aus dem Pentagon. Et wieren awer keng US-Zaldote blesséiert ginn.

Den tierkesche Verdeedegungsministère huet Virwërf zeréckgewisen, deemno op amerikanesch Truppe geschoss gi wier.