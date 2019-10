Zwee weider Männer an eng Fra goufen iwwerdeems blesséiert.

Véier Männer stierwen zu New York, am Staddeel Brooklyn, nodeems op Persoune geschoss gouf. Zwee Männer an eng Fra goufen iwwerdeems blesséiert, esou e Porte-Parole vun der Police e Samschdeg géigeniwwer der DPA. Déi blesséiert Persoune géifen net a Liewensgefor schwiewen. D'Schëss sollen an engem private Club, e Samschdeg zu Brooklyn gefall sinn.

Weider heescht et vun offizieller Säit, dass keng Persoune konnte festgeholl ginn, d'Hannergrënn vun der Dot sinn nach onkloer. D'Ermëttlunge lafen, esou nach de Porte-Parole.