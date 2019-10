Wéi et heescht, gouf den Täter festgeholl, d'Ermëttlunge lafen.

An der klenger Stad Pelham am US-Bundesstaat New Hampshire huet en arméierte Mann e Samschdeg an enger Kierch ronderëm sech geschoss. E puer Persoune goufen dobäi blesséiert, d'Police ermëttelt. De Mann dee geschoss huet, gouf festgeholl.

Zum Zäitpunkt vun der Attack ass an der Kierch grad e Begriefnis ofgehale ginn. Der Police no ass d'Zuel vun de blesséierte Persounen nach onkloer, e Motiv gëtt et zu dësem Zäitpunkt nach keent.