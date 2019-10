Déi tierkesch Militäroffensiv huet och Repercussiounen an der Lutte géint Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat.

Am Nordoste vum Land huet d'Arméi zwou Uertschaften attackéiert. Wéi et heescht, wier op en neits d'Stad Ras al Ain betraff gewiescht, déi schonn e Samschdeg vun de syresche Rebellen, déi mat der Tierkei alliéiert sinn, attackéiert gi war. D'UNO geet dovun aus, dass an tëscht 130.000 Leit op der Flucht sinn. Bis zu 400.000 Awunner aus där ëmkämpfter Regioun bräichten Hëllef a Protektioun.

No kurdeschen Donnéeë wier et ongeféier 800 IS-Membere gelongen, aus engem Lager nërdlech vu Rakka fortzelafen.

Et handelt sech ëm Fraen a Kanner, déi zu Ain Issa agespaart waren. Dat huet d'Administratioun vun der hallef autonomer Kurderegioun matgedeelt.

Déi syresch Observatiounsagence fir Mënscherechter mellt, datt d'Wiechter aus dem Camp, hir Poste verlooss hunn, well et an der Géigend Kämpf tëschent der tierkescher Arméi an de Kurde gouf.



D'Fraen an d'Kanner géifen sech elo "no an no" duerch d'Bascht maachen.



Zënter dem Ufank vun der tierkescher Offensiv e Mëttwoch fäert déi international Communautéit, datt déi dausenden IS-Kämpfer, déi a kurdescher Gefaangenschaft sinn, kéinte fräikommen.

Am Norde vu Syrien ginn eng 12.000 Terroriste festgehalen, dorënner bis zu 3.000 Auslänner.

Dobäi kommen dann nach eng Kéier 12.000 Fraen a Kanner.

Déi syresch Kurdemiliz ass e wichtegen Alliéierte vum Westen, am Kampf géint d'Dschihadisten.

An der Tierkei gëllt se awer als Menace, wéinst hiren enke Relatioune mat kurdesche Rebellen.

E Méindeg sollen d'EU-Ausseminister hei zu Lëtzebuerg iwwert den Ëmgang mat der Tierkei schwätzen.

No Däitschland huet iwwerdeems och Frankräich seng Waffenexporter un Tierkei gestoppt. Wéi et aus dem franséischen Aussen- a Verdeedegungsministère zu Paräis heescht, géif déi tierkesch Militäroffensiv am Nordoste vu Syrien d'Sécherheet an Europa a Gefor bréngen.