Iwwert déi Fro huet eise Journalist Petz Bartz mam israelesche Journalist Gideon Levy geschwat.

Eng Fro, déi sech zanter méi wéi engem hallwe Joerhonnert stellt an iwwer déi d'Meenungen an d'Visioune wäit ausernee ginn.

De Comité pour une Paix Juste au Proche Orient hat viru kuerzem an dësem Kontext e Symposium an der Stad organiséiert. Mat dobäi de renomméierten israelesche Journalist Gideon Levy vun der Haaretz, der eelster israelescher Dageszeitung. De Petz Bartz hat d'Geleeënheet, sech mat him ze ënnerhalen.

D’Haaretz ass ee lénks orientéiert Blat an de Gideon Levy – fir direkt bei d’Conclusioun ze sprangen – ass skeptesch, dass jeemools eng Zwou-Staate-Léisung eng Implementéierung wäert fannen oder dass déi aggressiv israelesch Siidlungspolitik an de palestinenseschen Territoiren dénglech wier um Wee zum Fridden.

"D’EU, grad wéi d’USA, sinn de gréissten Ënnerstëtzer vun der israelescher Besatzung. Jo, et gëtt Veruerteelungen, mee Israel huet geléiert, se z’ignoréieren, well se sinn esou huel, well wann der näischt maacht a just schwätzt, huet et keng Bedeitung.", esou de Gideon Levy.

De Palestinenser feelt den Ament en zolitte Leadership. Déi arabesch Welt hätt dat verdriwwent Vollek gréisstendeels fale gelooss, sou de Levy, an och de Weste wier es midd an hätt keen Intressi méi um Konflikt. Syrien a Jemen wieren d’Oflenkung an Israel hätt sech am Schied vun der Opmierksamkeet iwwert d’Joren zum riets-nationalisteschen Apartheid-Staat entwéckelt, sou de Gideon Levy. Méiglecherweis geschwënn ënnert der Féierung vun engem net-gewielte Premier, deen u sengem Mandat géif festhalen, fir der Justiz an de Korruptiounsvirwërf z’entgoen. Wien d’Verbriechen esou oppen uschwätzt, virun allem an Europa, gëtt séier als Antisemit gestempelt.

"Ech mengen Israel huet geléiert, Europa ze manipuléieren. Et huet de wonne Punkt fonnt vun Europa a bezitt sech op d’Vergaangenheet, op den Antisemitismus an der Geschicht. An et gëtt zynesch genotzt vun der israelescher Propaganda, fir all Kritik ze lämen. An et ass iwwerraschend mat wéi engem Succès. An dat ass är Erausfuerderung! Well dir sollt dat Spill net matmaachen.", esou nach de Gideon Levy.

D’Annexioun vum Dall vum Jordan gouf als Netanyahu-Walpropaganda an d’Gespréich bruecht. Perfiderweis wier se awer just eng logesch Suite an den 52 Joer vun der illegaler Besatzung vu palestinenseschem Land.