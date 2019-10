A Polen bleift déi nationalkonservativ Regierungspartei PiS (Recht a Gerechtegkeet) déi stäerkste politesch Kraaft.

Bei de Parlamentswale solle Prognosen no 43,6 Prozent vun de Wieler fir d'PiS gestëmmt hunn. D'liberalkonservativ Biergerkoalitioun koum op 27,4 Prozent vun de Stëmmen. Déi Lénk (SLD) koumen op 11,9 Prozent, d'konservativ Polnesch Koalitioun vun der Bauerepartei PSL kënnt op 9,6 Prozent an och d'Konfederacja vum Rietspopulist Janusz Korwin-Mikke huet et mat 6,4 Prozent an d'Parlament gepackt.

Den éischte Prognosen no kéint Morawieckiwéi och bis elo eleng an domat ouni Koalitiounspartner regéieren. D'PiS kéim wuel op 239 Sëtz am Parlament, 231 sinn néideg fir eng Majoritéit.

Schonns e Sonndeg de Mëtteg war ze liesen, dass d'Walbedeelegung immens héich wier, dat virun allem an de Regiounen, wou d'PiS vill Wieler huet.

D'PiS hat jo an de leschte Joren de polnesche Justizsystem no hire Virstellungen ëmgebaut an dofir stounge si op europäeschem Plang och immens an der Kritik. Well ee gefaart huet d'Rechtsstaatlechkeet kéint a Gefor sinn, hat d'EU-Kommissioun och direkt e puer Plaintë virum Europäeschem Geriichtshaff deposéiert.

Weider Informatioune feelen den Ament nach.