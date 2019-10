No de Kommunalwalen an Ungarn kënnt et an der Haaptstad Budapest zu engem politesche Wiessel.

De Kandidat vun der Mëtt-Lénks-Allianz krut mat ronn 50% déi meescht Stëmmen. De Buergermeeschter vu bis elo, Istvan Tarlos, dee vun der Regierungspartei Fidesz vum Premier Orban ënnerstëtzt gëtt, koum op ronn 45%. Hie steet zanter 2010 un der Spëtzt vu Budapest. Nieft der ungarescher Haaptstad goungen nach weider grouss Stied un d'Oppositioun. Fir den nationalistesche Premier Victor Orban ass et déi éischt Waldefaite zanter dass hien 2010 ungaresche Regierungschef gouf.