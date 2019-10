Deeglaang soll ee Mann aus Éisträich eng Fra aus dem Raum Köln, déi hien am Internet kenne geléiert hat, gefaange gehalen hunn.

Wéi et vun der Police heescht, hätt den 42 Joer ale Mann déi zwee Joer méi jonk Fra, op d'mannst 10 Deeg a senger Wunneng festgehalen. Do dierft et no Donnéeë vum Affer zu Menacen a Belästegunge komm sinn. Hien hätt d'Fra och geschloen an dobäi liicht blesséiert.

Wärend engem gemeinsamen Ausfluch hat d'Fra sech engem Polizist uvertraut. De Mann gouf doropshin festgeholl.