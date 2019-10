E Mataarbechter vun der Police hat den 3. Oktober 4 Polizisten erstach a gouf duerno selwer vun der Police erschoss. Elo koum et zu 5 Interpellatiounen.

Déi franséisch Police huet 5 Leit aus dem direkten Ëmfeld vun deem Mann festgeholl, deen den 3. Oktober zu Paräis véier Poliziste mat engem Messer erstach huet. D'Interpellatioune wieren am Departement Val-d'Oise, nërdlech vun der franséischer Haaptstad, iwwert d'Bühn gaangen, esou heescht et um Méindegmoien aus Justiz- an Ermëttlungskreesser.

Et gëtt iwwerdeems weider net ausgeschloss, datt et sech bei den Doten ëm een terroristeschen Akt handelt. Wéi den Anti-Terror-Parquet matgedeelt huet, hätt den Täter kuerz virun der Attack ronn 30 Messagë mat ausschliisslech reliéisem Inhalt mat senger Fra ausgetosch. Donieft gouf och bekannt, datt de Mann a Kontakt mat Membere vun der radikalislamistescher Salafistebeweegung stoung.