De spueneschen Ieweschte Geriichtshaff huet Prisongsstrofe vu bis zu 13 Joer fir d'Responsabel vun der katalanescher Onofhängegkeetsbeweegung verhaangen.

D'Strofe wieren däitlech manner sec ausgefall, wéi de Parquet gefuerdert hat. Do war vu 25 Joer Rieds gewiescht. Wéi spuenesch Medie mellen, gouf de Virworf vu "Rebellioun" fale gelooss.

Déi héchst Strof krut de fréiere katalanesche Vize-Regionalpresident Oriol Junqueras.

De Mammut-Prozess hat am Februar ugefaangen an hat d'Land gespléckt. Den Ugeklote gëtt virgeworf, am Oktober 2017 ee vun der spuenescher Justiz als illegal agestuuften Onofhängegkeetsreferendum organiséiert ze hunn.

No deem Referendum hat den deemolege Regionalpresident vu Katalounien, Carles Puigdemont, d'Onofhängegkeet vu Katalounien vu Spuenien erkläert. D'Suite dovu war, dass et zu der schlëmmster politescher Kris zanter Joerzéngte koum.