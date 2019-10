176 Flüchtlingen, déi de Weekend vun der "Ocean Viking" am Mëttelmier gerett gi waren, duerfen an Italien u Land goen.

Dat huet d'Hëllefsorganisatioun "SOS Méditerranée" op Twitter bekannt ginn. Wéi et heescht, wier d'Schëff schonn ënnerwee an den Hafen vun Taranto. D'Rettungsschëff hat d'Migranten de Weekend aus Séinout gerett. E Méindeg hat den Equipage vum Boot een Appell un d'EU-Staate gemaach, d'Schëff an ee sécheren Hafen eranzeloossen.

"SOS Méditerranée" huet op en Neits een Opruff gemaach, dass ee permanente Mechanismus fir d'Verdeele vu Flüchtlingen agefouert gëtt. Doriwwer gëtt schonn zanter laangem diskutéiert. D'Inneminister vun Däitschland, Frankräich, Italien a Malta hate sech Enn September op een temporäre Verdeeler-Mechanismus gëeenegt. Lëtzebuerg hat sech dee Moment bereet erkläert Migranten opzehuelen.

Deemno solle Flüchtlingen an Zukunft bannent véier Wochen op verschidden EU-Länner verdeelt ginn. Et handelt sech allerdéngs just ëm eng Iwwergangsléisung, bis den aktuellen Asylsystem vun der EU, déi sougenannten Dublin-Prozedur, kann iwwerschafft ginn.