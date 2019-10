An engem Flüchtlingslager op der griichescher Insel Samos war et en Dënschdegowend zu Kläppereien tëscht Migranten aus Syrien an Afghanistan komm.

Op d'mannst dräi Persoune sollen duerch Messerstéch blesséiert gi sinn. Wärend den Ausenanersetzunge gouf iwwerdeems Feier geluecht. An deem betraffene Lager, dat eng Kapassitéit fir 650 Persounen huet, sinn den Ament iwwer 5.700 Migranten ënnerbruecht. D'Police huet Tréinegas agesat, fir d'Leit auserneen ze kréien. Dono konnten d'Pompjeeën d'Feier läschen.