De Materialschued ass enorm. Duerch ee Feier an engem Parkhaus um Fluchhafe vu Münster/Osnabrück goufen iwwer 60 Autoe beschiedegt.

Donnéeë vun der Police no hat e Méindeg en Owend, aus bis ewell nach ongekläerter Ursaach, op eemol en Auto ugefaange mat brennen. D'Flamen hu ganz séier iwwergegraff op weider Ween, déi ronderëm geparkt stoungen. Blesséiert gouf keen.

Eng éischte Bilan no solle ronn 65 Autoe beschiedegt gi sinn. 280 Pompjeeë waren am Asaz. Si haten d'Feier séier ënner Kontroll. Den internationale Fluchhafe läit zu Greven, tëscht Münster an Osnabrück a flitt ënnert anerem Tierkei, Griicheland, Mallorca an d'Kanaresch Inselen un.