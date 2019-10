E Mann a seng 6 Kanner hu komplett isoléiert, bal 10 Joer laang an engem Keller op engem Bauerenhaff an Holland gelieft. Eng Persoun gouf festgeholl.

An der ëstlecher Provënz "Drenthe" huet d'Police d'Famillen op engem Bauerenhaff entdeckt. Wéi et heescht, géifen d'Membere vun der Famill professionell betreit ginn.

De Mann a seng 6 Kanner tëscht 16-25 Joer hunn erzielt, dass si am Keller op d'Enn vun der Welt gewaart hunn, esou déi hollännesch Medien. Offiziell gouf dëst awer nach net vun der Police confirméiert. En 58 Joer ale Mann, dee net Member vun der Famill ass, gouf festgeholl, well hien der Police net bei den Ermëttlungen hëllefe wollt.

Drop opmierksam ginn, ass een an enger Wirtschaft am Duerf, wéi do deen eelste vun de Jonge vum Mann opgedaucht ass, Béier bestallt hätt an extrem duerch de Wand geschéngt hätt. Hie sot, hie wier doheem fortgelaf a bräicht Hëllef. Nodeems de jonke Mann him sot, dass hien 9 Joer net dobausse gewiescht wier, hätt de Wiert d'Police alarméiert.

De Grupp hätt an engem extrem provisoresche Raum gelieft, esou de Buergermeeschter. Weider Detailer géifen et nach net ginn. Wéi et awer heescht, wär d'Famill jorelaang der Meenung gewiescht, dass si déi eenzeg Mënschen op der Äerd nach wieren. Medie mellen, dass d'Famill sech souguer selwer mat Iessen a Waasser versuergt hätt um Haff.